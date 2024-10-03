28 сентября 2024 года к полицейским Невского района Петербурга обратилась 35-летняя жительница дома 17 по 2-му Рабфаковскому переулку, которая рассказала о том, что с 4 этажа неизвестный мужчина из дома напротив стрелял по её окну.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что неизвестный произвел два выстрела из пневматического пистолета в окно квартиры.
Вчера, 2 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 18-летнего жителя этой же улицы.
Пневматический пистолет изъяли.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 часть 2 УК РФ (хулиганство).
В Невском районе поймали подозреваемого в хулиганской стрельбе по окнам из пневматического пистолета
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в хулиганской выходке со стрельбой по окнам в Невском районе
28 сентября 2024 года к полицейским Невского района Петербурга обратилась 35-летняя жительница дома 17 по 2-му Рабфаковскому переулку, которая рассказала о том, что с 4 этажа неизвестный мужчина из дома напротив стрелял по её окну.
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