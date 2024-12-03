В Пушкине автомашина сбила 11-летнюю девочку и скрылась с места

Накануне вечером, 2 декабря около 17 часов 10 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о том, что у дома 28/21 по Пушкинской улице в городе Пушкин неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по Леонтьевской улице со стороны Московской улицы в направлении Магазейной, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть 11-летнюю ученицу 5 класса, после чего с места происшествия скрылся.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали с травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку. Принимаются необходимые меры к розыску скрывшегося водителя.