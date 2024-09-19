На Бассейной улице иномарка сбила 12-летнюю школьницу

Накануне вечером, 18 сентября 2024 года около 16 часов 30 минут возле дома 61 по Бассейной улице, в Московском районе Петербурга 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Hyundai» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 12-летнюю ученицу 7 класса, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку.