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Питерец.ру » Происшествия » На Бассейной улице иномарка сбила 12-летнюю школьницу

На Бассейной улице иномарка сбила 12-летнюю школьницу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Бассейной улице, где пострадала ученица 7 класса

Накануне вечером, 18 сентября 2024 года около 16 часов 30 минут возле дома 61 по Бассейной улице, в Московском районе Петербурга  41-летний мужчина, управляя автомобилем «Hyundai» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 12-летнюю ученицу 7 класса, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ДТП пострадавший пешеход дети
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