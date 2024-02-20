В Калининском районе иномарка сбила на переходе десятиклассницу

Накануне вечером, 19 февраля 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 60 по улице Замшина, в Калининском районе Петербурга 26-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Лачетти», совершил наезд на переходившую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода ученицу 10 класса.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.