Накануне вечером, 19 февраля 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 60 по улице Замшина, в Калининском районе Петербурга 26-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Лачетти», совершил наезд на переходившую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода ученицу 10 класса.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Калининском районе иномарка сбила на переходе десятиклассницу
0
0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП со школьницей на улице Замшина
Накануне вечером, 19 февраля 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 60 по улице Замшина, в Калининском районе Петербурга 26-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Лачетти», совершил наезд на переходившую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода ученицу 10 класса.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"