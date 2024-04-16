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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку

На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Солидарности, в котором пострадал ребенок

Накануне днем, 15 апреля 2024 года около 14 часов 00 минут возле дома 10 по проспекту Солидарности, в Невском районе Петербурга 47-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Крета», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора ученицу 3 класса.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход дети
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