Накануне днем, 15 апреля 2024 года около 14 часов 00 минут возле дома 10 по проспекту Солидарности, в Невском районе Петербурга 47-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Крета», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора ученицу 3 класса.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
35
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Солидарности, в котором пострадал ребенок
Накануне днем, 15 апреля 2024 года около 14 часов 00 минут возле дома 10 по проспекту Солидарности, в Невском районе Петербурга 47-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Крета», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора ученицу 3 класса.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"