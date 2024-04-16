На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку

Накануне днем, 15 апреля 2024 года около 14 часов 00 минут возле дома 10 по проспекту Солидарности, в Невском районе Петербурга 47-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Крета», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора ученицу 3 класса.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.