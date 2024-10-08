Накануне вечером, 7 октября 2024 года около 20 часов возле дома 7 по Тихорецкому проспекту 55-летний водитель, управляя автомобилем «Субару Форестер», двигаясь от улицы Гидротехников в сторону проспекта Науки, при подъезде к трамвайной остановке совершил наезд на 16-летнюю ученицу 8 класса, переходившую проезжую часть.
В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района проводят проверку по факту ДТП с наездом иномарки на восьмиклассницу на Тихорецком проспекте
Накануне вечером, 7 октября 2024 года около 20 часов возле дома 7 по Тихорецкому проспекту 55-летний водитель, управляя автомобилем «Субару Форестер», двигаясь от улицы Гидротехников в сторону проспекта Науки, при подъезде к трамвайной остановке совершил наезд на 16-летнюю ученицу 8 класса, переходившую проезжую часть.
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