На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку

Накануне вечером, 7 октября 2024 года около 20 часов возле дома 7 по Тихорецкому проспекту 55-летний водитель, управляя автомобилем «Субару Форестер», двигаясь от улицы Гидротехников в сторону проспекта Науки, при подъезде к трамвайной остановке совершил наезд на 16-летнюю ученицу 8 класса, переходившую проезжую часть.

В результате дорожного происшествия девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.