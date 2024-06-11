В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку

Накануне днем, 10 июня 2024 года около 12 часов 40 минут возле дома 4 по проспекту Маршака, в Красногвардейском районе Петербурга 32-летний водитель, управляя автомашиной «Опель Вектра», двигаясь от улицы Даниила Хармса в сторону Муринской дороги, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть без сопровождения родителей.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицескией проводят проверку.