Накануне днем, 10 июня 2024 года около 12 часов 40 минут возле дома 4 по проспекту Маршака, в Красногвардейском районе Петербурга 32-летний водитель, управляя автомашиной «Опель Вектра», двигаясь от улицы Даниила Хармса в сторону Муринской дороги, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть без сопровождения родителей.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицескией проводят проверку.
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадал ребенок
Накануне днем, 10 июня 2024 года около 12 часов 40 минут возле дома 4 по проспекту Маршака, в Красногвардейском районе Петербурга 32-летний водитель, управляя автомашиной «Опель Вектра», двигаясь от улицы Даниила Хармса в сторону Муринской дороги, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть без сопровождения родителей.
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