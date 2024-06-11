ента новостей

09:36
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
09:31
В Центральном районе задержан подозреваемый в грабеже
09:26
В Красногвардейском районе задержали дебошира, угрожавшего расправой окружающим
09:20
В Невском районе поймали пьяного поджигателя автомобиля
09:10
Поплатился за купленный диплом
07:54
Участники автопробега «Дорогами Победы» отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны
07:36
Каким должен быть отпуск?
01:56
Школьники Санкт-Петербурга заняли 22-е место в финале «Белой ладьи», юные шахматисты из Ленобласти – 34-е, а победила подмосковная гимназия имени Примакова
23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
16:58
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения в период проведения репетиций праздника "Алые паруса"
16:54
На съезде с КАД на Витебский проспект на месяц ограничат пропускную способность
16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
16:00
В Петербург на лечение болезней слуха приехали маленькие пациенты из ЛДНР
15:12
В Петербурге поймали причастных к нападению на дворника на Бухарестской улице
12:31
В финале НБА клуб «Бостон Селтикс» победил «Даллас Маверикс» и во втором матче серии, лучшую статистику показали Холидэй и Дончич
10:47
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил ход формирования Академии Росгвардии в Петербурге
10:41
В Калининском районе девушка погибла при падении с 11-го этажа
10:28
На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»
09:52
Аварийного жилья становится больше
09:52
На Петергофском шоссе задержали стрелявшего возле бара
09:26
На Бухарестской улице подростки ранили ножом дворника
09:20
На Плесецкой улице иномарка сбила 6-летнего мальчика
08:30
В СПб начнут изготавливать гомеопатические препараты
23:19
На шахматном турнире «UzChess Cup» петербургский гроссмейстер Матлаков в 4-м туре победил Гупту, а Грищук штампует ничьи
13:11
На трассе «Скандинавия» перекроют съезд в посёлок Кирилловское
00:57
По итогам 7-го тура финала «Белой ладьи» в «Сириусе» лидируют школьники из Подмосковья, а команда из Ленобласти занимает место в третьей десятке
21:10
В Ленобласти при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали пятеро пассажиров
21:04
Под Выборгом водитель "Мерседеса" погиб врезавшись в дерево
12:38
На Миллионной улице ликвидировали наркоплантацию
12:30
На Суздальском шоссе иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку

В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку

0
116
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадал ребенок

Накануне днем, 10 июня 2024 года около 12 часов 40 минут возле дома 4 по проспекту Маршака, в Красногвардейском районе Петербурга 32-летний водитель, управляя автомашиной «Опель Вектра», двигаясь от улицы Даниила Хармса в сторону Муринской дороги, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть без сопровождения родителей.
В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицескией проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП пострадавший пешеход дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-06-2024, 15:46
На проспекте Энергетиков иномарка сбила 9-летнюю девочку
18-05-2024, 14:17
В Красносельском районе иномарка сбила 14-летнюю девочку
26-05-2024, 12:17
В Красносельском районе иномарка сбила 9-летнюю девочку
25-04-2024, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
24-04-2024, 12:58
В Невском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
16-04-2024, 10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку

Происшествия на дорогах

0
116
Сегодня, 09:36
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
0
95
Вчера, 23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
0
126
Вчера, 16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
0
132
Вчера, 10:28
На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»
Наверх