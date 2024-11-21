В Шушарах на маркетплейсе мужчина ударил ножом охранников

Накануне поздним вечером, 20 ноября около 22 часов 40 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним за медицинской помощью обратились двое мужчин, 29 и 48 лет, работающие охранниками на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары. У мужчин диагностировали ножевые ранения.

Пострадавшие рассказали правоохранителям, что около 20 часов между ними и неизвестным, пришедшим устраиваться на работу, возник конфликт и потасовка, в ходе которой соискатель ударил ножом охранников.

Сегодня утром к полицейским поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами, со слов которого, накануне в ходе конфликта на складе маркетплейса в Шушарах он был избит охранниками. Сразу после оказания медицинской помощи мужчина скрылся.

В настоящее время участника инцидента ищут полицейские.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.