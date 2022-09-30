В Петербурге конфликт возле магазина закончился поножовщиной

Накануне ночью около 01 часа 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга из больницы поступила информация о том, что накануне вечером к ним самостоятельно обратился 29-летний мужчина, который в тяжелом состоянии госпитализирован. Со слов пациента возле входа в сетевой магазина на улице Брянцева у не возник конфликт с неизвестным, который ударил ножом и с места происшествия скрылся.

Вчера вечером около 16 часов 00 минут возле дома 15 по улице Брянцева в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления по «горячим следам» задержан 31-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемого задержали на основании ст.91 УПК РФ.