В Петербурге в торговом комплексе охранник избил подростка

Накануне вечером, 18 февраля около 20 часов 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация от покупателей о том, что в магазине "Перекрестор" в ТРК "Континент", в доме 101 по улице Ленсовета, произошел конфликт между подростком и охранником магазина, в результате которого последний избил юношу.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали 23-летнего охранника магазина и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним самостоятельно обратился 15-летний подросток с ушибами на лице и теле, который после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

Полиция усаливает обстоятельства конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

От матери подростка принято заявление.