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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в торговом комплексе охранник избил подростка

В Петербурге в торговом комплексе охранник избил подростка

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту конфликта в магазине в Московском районе

Накануне вечером, 18 февраля около 20 часов 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация от покупателей  о том, что в магазине "Перекрестор" в ТРК "Континент", в доме 101 по улице Ленсовета, произошел конфликт между подростком и охранником магазина, в результате которого последний избил юношу.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали 23-летнего охранника магазина и доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Позднее к полицейским поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним самостоятельно обратился 15-летний подросток с ушибами на лице и теле, который после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение.  

Полиция усаливает обстоятельства конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

От матери подростка принято заявление.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район телесные повреждения подростки
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