В Сертолово мигрант ударил ножом соотечественника

Накануне вечером, 13 октября 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 1 по Парковой улице в городе Сертолово неизвестный получил ножевое ранение.

Позднее к полицейским поступила телефонограмма из больницы о том, что от дома 2 по Парковой улице с проникающим колото-резаным ранением, в состоянии средней тяжести, к ним доставили 39-летнего гражданина одного из Центрально-Азиатских государств.

Также с места происшествия медики доставили и второго участника инцидента – 27-летний соотечественник потерпевшего, которого после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпустили.

По предварительной информации, находясь во дворе дома 1 по Парковой улице , в ходе внезапно возникшей ссоры младший ударил своего старшего оппонента ножом.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.