В Шушарах задержали подозреваемого в убийстве супруги

Накануне вечером, 11 апреля 2024 года около 17 часов 50 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 13 по Старорусскому проспекту в поселке Шушары, женщине нанесли ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествие сотрудники патрульно-постовой службы полиции в квартире указанного дома задержали неработающего 42-летнего местного жителя, который подозревается в том, что в ходе словесного конфликта, переросшего в ссору, ударил ножом в шею свою 26-летнюю жену.

Женщина от полученных телесных повреждений скончалась.

Нож изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.