На проспекте Солидарности неизвестные напали на с ножом на 16-летнего подростка

Поздним вечером 26 мая 2024 года, около 23 часов 20 минут к полицейским Невского района Петербурга обратился 56-летний гражданин одного из сопредельных государств. мужчина рассказал правоохранителям о том, что во дворе дома 10 корпус 1 по проспекту Солидарности двое неизвестных напали на его 16-летнего сына и, при попытке отобрать у него мобильный телефон, несколько раз ударили его ножом.

Молодого человека с ножевыми ранениями отправили в детскую больницу, откуда, после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия, приняты меры к розыску нападавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.