В Шушарах задержали мужчину, который в ходе драки ножом ранил оппонента

Накануне ночью около 00 часов 05 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга проступило сообщение от очевидца о том, что возле дома 4 стр. 1 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары происходит драка.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что драка произошла с участием троих мужчин, в результате чего 34-летний местный житель ножом ранил своего оппонента, 37-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Пострадавший в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.