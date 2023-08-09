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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержали мужчину, который в ходе драки ножом ранил оппонента

В Шушарах задержали мужчину, который в ходе драки ножом ранил оппонента

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Пушкинского района задержан подозреваемый в ножевом ранении оппонента в ходе драки

Накануне ночью около 00 часов 05 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга проступило сообщение от очевидца о том, что возле дома 4 стр. 1 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары происходит драка.
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что драка произошла с участием троих мужчин, в результате чего 34-летний местный житель ножом ранил своего оппонента, 37-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.
Пострадавший в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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