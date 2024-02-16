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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино задержали налетчика на магазин в гатчине

В Колпино задержали налетчика на магазин в гатчине

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в налете на продмаг в Гатчине

Вечером в минувший вторник 13 февраля 2024 года около 17 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация от 38-летнего индивидуального предпринимателя о том, что около 16 часов 30 минут в городе Гатчина в помещение его магазина в доме 1 по Рощинской улице ворвался неизвестный с ножом в руке и потребовал у 47-летней кассирши отдать ему деньги из кассы. Забрав 16 000 рублей выручки, налетчик прихватил с прилавка бутылку водки и бутылку пива, и скрылся.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ (разбой).
Вчера вечером, 15 февраля 2024 года около 17 часов 45 минут возле дома 19 по улице Веры Слуцкой в городе Колпино сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего разнорабочего одной из стройкомпаний.
Злоумышленника поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район разбойное нападение магазин
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