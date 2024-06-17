В Коммунаре задержали подозреваемого в разбое

Вечером 15 июня 2024 года, около 19 часов 00 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от местного жителя о том, что возле дома 20 по Ленинградскому шоссе в городе Коммунар, на его 37-летнего племянника напал малознакомый и, угрожая ножом, похитил наушники.

Около 21 часа 20 минут возле дома 2А по Пионерской улице сотрудники уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержали 41-летнего неработающего, ранее судимого за кражу жителя Ленобласти, который 15 июня около 17 часов 00 минут, возле дома 28 по улице Павловской находясь в городе Коммунар, угрожая складным ножом, отобрал у местного жителя наушники, стоимостью 1 500 рублей, после чего скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленника поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.