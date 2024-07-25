В Колпино поймали подозреваемого в уличном грабеже

Накануне утром, 24 июля 2024 года около 08 часов 30 минут неизвестный у дома 60 по Пролетарской улице в городе Колпино напал на 56-летнего прохожего и похитил у него имущество на общую сумму 70 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В этот же день вечером, около 17 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 21 по улице Ижорского батальона, по подозрению в совершении этого преступления задержали 39-летнего петербуржца.

Подозреваемого поместилив изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.