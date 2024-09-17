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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино дебошир распылил содержимое газового баллончика молодому парню в лицо

В Колпино дебошир распылил содержимое газового баллончика молодому парню в лицо

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Колпинского района задержали дебошира, распылившего в ссоре содержимое газового баллончика в оппонента на улице Танкистов

Вчера, 16 сентября 2024 года к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 21-летнего местного жителя, который рассказал правоохранителям о том, что 10 сентября около 21 часа 00 минут в городе Колпино возле дома 28 по улице Танкистов малознакомый, во время внезапно возникшей ссоры на почве неприязненных отношений, распылил содержимое газового баллончика ему в лицо, после чего с места происшествия скрылся.
16 сентября около 17 часов 30 минут возле дома 32 по бульвару Трудящихся, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 36-летнего колпинца.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК РФ (Хулиганство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район хулиганство
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