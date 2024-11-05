20 июня к полицейским Кингисеппского района Ленинградской обалсти поступила информация о хищении автомобиля «Газель», принадлежащего коммерческой организации от перекрестка улиц Жукова и Слободской в городе Кингисепп. Автомобиль был похищен неизвестным в период с 30 мая по 19 июня сего года.
По данному факту полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).
Вечером 4 ноября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Красных Военлетов в городе Гатчина Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержали 30-летнего местного жителя.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Жителя Гатчины изобличили в краже автомобиля в Кингисеппе
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя Гатчины, подозреваемого в краже автомобиля коммерческой организации в Кингисеппе
20 июня к полицейским Кингисеппского района Ленинградской обалсти поступила информация о хищении автомобиля «Газель», принадлежащего коммерческой организации от перекрестка улиц Жукова и Слободской в городе Кингисепп. Автомобиль был похищен неизвестным в период с 30 мая по 19 июня сего года.
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