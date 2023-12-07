В Кингисеппе задержали подозреваемых в квартирной краже

04 декабря 2023 года к полицейским Кингисеппского района Ленобласти поступило сообщение от 44-летнего жителя города Кингисепп, проживающего в доме 1 микрорайона Касколовка, о том, что в период с 11:40 03.12.2024 до 11:30 04.12.2023 неизвестный, повредив окно, проник в принадлежащую ему однокомнатную квартиру, откуда похитил телевизор, цифровую телевизионную антенну, музыкальный центр, и с места происшествия скрылся.

Общий материальный ущерб составил 11 400 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера днем, 06.12.2023 около 12 часов 40 минут, сотрудники уголовного розыска в городе Кингисепп, возле дома 2 по микрорайону Каскаловка, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего мужчину и 27-летнюю женщину.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.