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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в квартирной краже на улице Васи Алексеева

В Петербурге поймали подозреваемого в квартирной краже на улице Васи Алексеева

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Петербурга задержали подозреваемого в квартирной краже

30 июня 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что в период с 06:50 по 18:40 29.06.2024 неизвестный, повредив замок входной двери, проник в квартиру дома 21 по улице Васи Алексеева, откуда похитил 10 тысяч рублей и ювелирные изделия, принадлежащие 38-летнему местному жителю.
Материальный ущерб составил 89 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 49-летнего петербуржца.
В результате обыска по месту жительства задержанного похищенное частично изъяли.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район кража
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