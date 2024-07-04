В Петербурге поймали подозреваемого в квартирной краже на улице Васи Алексеева

30 июня 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что в период с 06:50 по 18:40 29.06.2024 неизвестный, повредив замок входной двери, проник в квартиру дома 21 по улице Васи Алексеева, откуда похитил 10 тысяч рублей и ювелирные изделия, принадлежащие 38-летнему местному жителю.

Материальный ущерб составил 89 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 49-летнего петербуржца.

В результате обыска по месту жительства задержанного похищенное частично изъяли.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.