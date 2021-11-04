В Петербурге задержан директор фирмы похитивший внедорожник

8 октября 2020 года к полицейским Приморского района Санкт-Петербурга поступило заявление об угоне от дома 103 литера А по улице Савушкина автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200», принадлежащего коммерческой структуре. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

2 ноября 2021 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Приморского района у дома 18А по улице Ильюшина по подозрению в совершении указанного преступления задержали 33-летнего директора фирмы по продаже автомобилей с пробегом.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.