В Московсом районе задаржали похитителя «Лада Приоры»

10 октября 2023 года неизвестный злоумышленник от дома 38 по улице Пилотов в Петербурге, в Московсом районе Петербурга похитил автомобиль «Лада Приора».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 30-летнего ранее неоднократно судимого мужчину.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Похищенный автомобиль изъяли и вернули потерпевшему.