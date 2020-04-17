В Петербурге задержали угонщига пикапа

В минувшую среду от дома 16 по Московскому шоссе неизвестные похитили автомобиль «Mitsubishi L200» черного цвета 2017 года выпуска, принадлежащего коммерческой компании по перевозке грузов. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Пушкинского района Петербурга по подозрению в совершении данного преступления в городе Сестрорецке задержали 36-летнего местного жителя, генерального директора коммерческой фирмы. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.