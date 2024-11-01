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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе поймали двоих подозреваемых в стрельбе по автомобилю

В Красногвардейском районе поймали двоих подозреваемых в стрельбе по автомобилю

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Опубликовал: Anton78
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В Красногвардейском районе сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в стрельбе по автомобилю

Накануне ночью, 31 октября около 02 часов 15 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 41/39 по шоссе Революции неизвестный выстрелил из пистолета по припаркованному автомобилю «Киа», после чего перешел дорогу, сел в припаркованный «ВАЗ 2114» и скрылся в неизвестном направлении.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Киа» с повреждениями переднего водительского стекла и левой задней фары. В результате стрельбы никто не пострадал.
Были приняты меры к розыску и задержанию автомобиля «ВАЗ».
Около 12 часов 00 минут полицейские возле дома 27 по проспекту Энергетиков, по подозрению в указанном преступлении задержали двоих уроженцев Дагестана, 23 и 24 лет, жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых в отделе полиции составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район стрельба
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