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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе задержали налетчика на магазин

В Красногвардейском районе задержали налетчика на магазин

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Опубликовал: Anton78
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Telegram
Полицией Красногвардейского района задержан налетчик на магазин на Новочеркасском проспекте

Накануне вечером, 17 марта 2024 года около 18 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что двое неизвестных в балаклавах ограбили магазин в доме 22/15 по Новочеркасскому проспекту.
Наряд ДПС по горячим следам возле дома 18 по Республиканской улице задержал одного из подозреваемых, 32-летнего неработающего жителя Фрунзенского района.
Установлено, что злоумышленник около 18 часов 30 минут совместно с неизвестным совершили грабеж в магазине, а когда другие покупатели попытались им воспрепятствовать, распылили в их сторону жидкость из аэрозольного баллончика, после чего с места происшествия скрылись.
В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Приняты меры к розыску его соучастника.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее задержанный был неоднократно судим.

Источник: ГУ МВД
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