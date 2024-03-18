В Красногвардейском районе задержали налетчика на магазин

Накануне вечером, 17 марта 2024 года около 18 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что двое неизвестных в балаклавах ограбили магазин в доме 22/15 по Новочеркасскому проспекту.

Наряд ДПС по горячим следам возле дома 18 по Республиканской улице задержал одного из подозреваемых, 32-летнего неработающего жителя Фрунзенского района.

Установлено, что злоумышленник около 18 часов 30 минут совместно с неизвестным совершили грабеж в магазине, а когда другие покупатели попытались им воспрепятствовать, распылили в их сторону жидкость из аэрозольного баллончика, после чего с места происшествия скрылись.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Приняты меры к розыску его соучастника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее задержанный был неоднократно судим.