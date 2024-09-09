В Петербурге задержали стрелка с шоссе Революции

Вчера, 8 сентября 2024 года к полицейским Красногвардейского района поступила информация о том, что возле дома 16 по шоссе Революции компания молодых людей стреляет в воздух из предмета, похожего на пистолет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 27-летнего неработающего петербуржца, которого подозревают в том, что 8 сентября около 20 часов 30 минут возле дома 16 по шоссе Революции произвел четыре выстрела в воздух из своего сигнального пистолета.

Сигнальный пистолет изъяли, дебошира доставили в отдел полиции.

В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).