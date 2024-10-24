В Тихвинском районе поймали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки

Накануне вечером, 23 октября 2024 года к полицейским Тихвинского района Ленинграсдкой области поступила информация о том, что в доме 43 в 4-ом микрорайоне города Тихвин избили и изнасиловали женщину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне около 21 часа в квартиру к 69-летней потерпевшей пришёл 42-летний знакомый её покойного сына, житель деревни Потанино Волховского района Ленинградской области, который избил женщину, после чего изнасиловал.

23 октября в городе Тихвин, в Шведском проезде, сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК Р (Изнасилование).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.