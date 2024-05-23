В Выборге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину

Вчера утром, 22 мая 2024 года около 11 часов 00 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация о том, что в одной из квартир дома 11 по Ленинградскому шоссе в городе Выборг, возможно, происходят мошеннические действия в отношении пенсионерки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 86-летней хозяйке квартиры недавно позвонил неизвестный, рассказав, что ее внучка якобы попала в ДТП, и убедил передать 400 000 рублей курьеру.

В этот же день около 13 часов 40 минут сотрудники уголовного розыска возле дома 11 по Ленинградскому шоссе по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 18-летнего неработающего петербуржца.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.