В Тихвине задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании женщины

Накануне вечером, 5 августа 2024 года около 21 часа 55 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение от 40-летней жительницы Тихвина. Женщина заявила о том, что ее изнасиловал неизвестный. 5 августа 2024 года около 23 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам в городе Тихвин, возле дома 2 в 1-м Микрорайоне по подозрению в совершении указанного преступления задержали 23-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

Иностранца задержали на основании ст. 91 УПК РФ.