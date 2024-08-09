В Приморском районе поймали подозреваемого в нападении на женщину

Вечером в минувшую среду, 7 августа 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что между домами 5 и 7 по Богатырскому проспекту неизвестный ударил женщину и скрылся.

Пострадавшую, 54-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера, 8 августа 2024 года около 10 часов 00 минут возле дома 3 по Аэродромной улице сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего петербуржца.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.