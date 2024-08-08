В Колпино мигрант избил и изнасиловал женщину

Накануне утром, 7 августа 2024 года около 10 часов к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что в подвале дома 60 по Тверской улице в городе Колпино изнасиловали женщину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 45-летнюю женщину, которая была госпитализирована с множественными поверхностными травмами спины и ног, в состоянии средней степени тяжести.

Спустя 30 минут сотрудники уголовного розыска в указанном подвале по «горячим следам» задержали 35-летнего неработающего гражданина Таджикистана. Мигрант прибыл на территорию России два месяца назад с целью зароботка, встал на миграционный учет в Тосненском районе Ленинградской области.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).