В Лавриках задержали 20-летнего стрелка с балкона

Накануне, 10 октября 2024 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 33-летний житель дома 57 по улице Шоссе в Лаврики г. Мурино о том, что из дома напротив, с балкона 3 этажа, неизвестный стреляет в воздух.

Вечером этого же дня, 10 октября около 21 часа 00 минут сотрудники уголовного розыска по горячим следам в квартире дома 59 по улице Шоссе в Лаврики задержали неработающего 20-летнего местного жителя.

С места происшествия изъяли аэрозольное устройство и два патрона «Сигнал охотника».

Подозреваемого доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.