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Питерец.ру » Происшествия » В Лавриках задержали 20-летнего стрелка с балкона

В Лавриках задержали 20-летнего стрелка с балкона

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Всеволожского района задержали 20-летнего стрелка с балкона

Накануне, 10 октября 2024 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 33-летний житель дома 57 по улице Шоссе в Лаврики г. Мурино о том, что из дома напротив, с балкона 3 этажа, неизвестный стреляет в воздух.
Вечером этого же дня, 10 октября около 21 часа 00 минут сотрудники уголовного розыска по горячим следам в квартире дома 59 по улице Шоссе в Лаврики задержали неработающего 20-летнего местного жителя.
С места происшествия изъяли аэрозольное устройство и два патрона «Сигнал охотника».
Подозреваемого доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стрельба хулиганство
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