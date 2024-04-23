В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве на Старо-Петергофском проспекте

Накануне днем, 22 апреля 2024 года около 15 часов 15 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 37 по Старо-Петергофскому проспекту убит мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в одной из квартир дома обнаружили труп 43-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

Там же, на месте происшествия по подозрению в совершении указанного преступления задержали 48-летнего местного жителя, который сознался, что в ходе ссоры после совместного распития спиртного, он схватился за нож и ударил своего приятеля.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ