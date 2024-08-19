В Сестрорецке задержали подозреваемого в поножовщине

Накануне ночью, 18 августа 2024 года к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о ножевом ранении, нанесенном возле дома 1 по улице Коммунаров в городе Сестрорецк.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции около дома 1 по улице Коммунаров с ножевым ранением живота обнаружили 40-летнего неработающего местного жителя. Его госпитализировали.

Так же, на месте происшествия, полицейские задержали 29-летнего жителя дома 312 по Приморскому шоссе.

По предварительным данным, его подозревают в том, что в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом оппонента.

Пострадавший от полученного ранения скончался в больнице.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.