Вчера, 18 октября 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 25 по улице Подковырова обнаружен труп женщины.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире труп 46-летней хозяйки со следами телесных повреждений.
На месте происшествия, по горячим следам, по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали неработающего 48-летнего супруга погибшей.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, после чего передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.
В Петроградском районе задержали подозреваемого в убийстве супруги
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петроградского района задержали подозреваемого в убийстве супруги
Вчера, 18 октября 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 25 по улице Подковырова обнаружен труп женщины.
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