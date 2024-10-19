В Петроградском районе задержали подозреваемого в убийстве супруги

Вчера, 18 октября 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 25 по улице Подковырова обнаружен труп женщины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире труп 46-летней хозяйки со следами телесных повреждений.

На месте происшествия, по горячим следам, по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали неработающего 48-летнего супруга погибшей.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, после чего передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.