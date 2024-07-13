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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве женщины на Полтавской улице

В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве женщины на Полтавской улице

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские оперативно задержали подозреваемого в убийстве на чердаке дома на Полтавской улице

Накануне днем, 12 июля 2024 года около 12 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация об обнаруженнии на чердаке дома 5/29 по Полтавской улице трупа 43-летней женщины.

О страшной находке сообщил знакомый погибшей. 

Прибывшие на место полицейские обнаружили труп женщины с признаками асфиксии.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Вечером этого же дня сотрудники уголовного розыска в доме по месту происшествия по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 47-летнего ранее судимого жителя Архангельской области. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Материалы переданы следователям для принятия процессуального решения.

Источник: ГУ МВД
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