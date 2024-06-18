В Ленобласти мигрант зарезал свою сожительницу

Накануне вечером, 17 июня 2024 года около 20 часов 45 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ножевом ранении в квартире дома 10 по Советской улице в селе Шум.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире обнаружили труп 31-летней женщины с ножевым ранением.

На месте происшествия задержали 40-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, проживающего в квартире.

Установлено, что подозреваемый около 20 часов 40 минут, в ходе возникшей ссоры на почве ревности, нанес несколько смертельных ножевых ранений своей сожительнице.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Нож изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.