В Колпино задержали подозреваемую в убийстве своей пожилой матери

Накануне вечером, 14 апреля 2024 года около 21 часа 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 21 по улице Ремизова в городе Колпино в квартире обнаружен труп 68-летней женщины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире обнаружили труп 68-летней пенсионерки - хозяйки квартиры, с внешними признаками насильственной смерти.

По подозрению в причастности к указанному преступлению на месте происшествия полицейскими была задержана 41-летняя дочь погибшей, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отделе полиции в отношении задержанной составили административной протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.