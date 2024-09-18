В Калининском районе задержали подозреваемого в убийстве своей матери

Утром 12 сентября 2024 года, около 05 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация, что в квартире дома 4 по улице Веденеева обнаружен труп женщины.

Прибывшие в адрес полицейские обнаружили в квартире труп 61-летней хозяйки без внешних признаков насильственной смерти.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Судебно-медицинской экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате закрытой тупой травмы живота.

16 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Комсомола по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 36-летнего сына погибшей.

Полицеские установили, что в ночь на 13 сентября, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с матерью и избил ее.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

Подозреваемого поместиили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.