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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали подозреваемого в убийстве своей матери

В Калининском районе задержали подозреваемого в убийстве своей матери

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в убийстве собственной матери в доме на улице Веденеева

Утром 12 сентября 2024 года, около 05 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация, что в квартире дома 4 по улице Веденеева обнаружен труп женщины.
Прибывшие в адрес полицейские обнаружили в квартире труп 61-летней хозяйки без внешних признаков насильственной смерти.
Труп направили в морг для установления причины смерти.
Судебно-медицинской экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате закрытой тупой травмы живота.
16 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Комсомола по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 36-летнего сына погибшей.
Полицеские установили, что в ночь на 13 сентября, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с матерью и избил ее.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).
Подозреваемого поместиили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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