Вчера, 24 сентября 2024 года к полицейским Кингисеппского района с заявлением обратилась 72-летняя женщина. Пенисонерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 23 по 24 сентября неизвестный совершил поджог принадлежащего ей дачного дома в деревне Новопятницкое.

В результате возгорания пострадавших нет, дом выгорел полностью.

Сумма ущерба составила 3 500 000 рублей.

24 сентября около 16 часов 30 минут возле дома 26 по Кингисеппскому шоссе в городе Ивангород, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления по горячим следам сотрудники полиции задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летнего жителя Оренбургской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.