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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге дачного дома в деревне Новопятницкое

В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге дачного дома в деревне Новопятницкое

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48
Опубликовал: Anton78
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Полицией Кингисеппского района задержан подозреваемый в поджоге дачного дома в деревне Новопятницкое

Вчера, 24 сентября 2024 года к полицейским Кингисеппского района с заявлением обратилась 72-летняя женщина. Пенисонерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 23 по 24 сентября неизвестный совершил поджог принадлежащего ей дачного дома в деревне Новопятницкое.
В результате возгорания пострадавших нет, дом выгорел полностью.
Сумма ущерба составила 3 500 000 рублей.
24 сентября около 16 часов 30 минут возле дома 26 по Кингисеппскому шоссе в городе Ивангород, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления по горячим следам сотрудники полиции задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летнего жителя Оренбургской области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район поджог пожар
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