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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали квартирного вора–рецидивиста

В Ленобласти задержали квартирного вора–рецидивиста

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Полицейские Кингисеппского района задержали квартирного вора–рецидивиста

Вчера утром около 10 часов 00 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратилась женщина, 1998 года рождения, проживающая в доме 28 по Кингисеппскому шоссе в городе Ивангород. В 3 часа неизвестный проник в ее трехкомнатную квартиру и совершил хищение рюкзака с документами. Сумма ущерба составила 16 500 рублей.

Позже к полицейским с аналогичным заявлением обратилась женщина, 1971 года рождения, работающая фельдшером в больнице, и проживающая в доме 23 по Льнопрядильной улице. Из ее квартиры злоумышленник похитил 3 мобильных телефона и ноутбук. Сумма ущерба составила 48 000 рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 15 по улице Льнопрядильная, по подозрению в совершении указанных преступлений по «горячим» следам задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления неработающий, 1982 года рождения. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район кража
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