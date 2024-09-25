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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе поймали подозреваемого в краже кошелька у пенсионерки

В Калининском районе поймали подозреваемого в краже кошелька у пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в краже у 81-летней пенсионерки

22 сентября 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратилась 81-летняя жительница дома 75 по Гражданскому проспекту. Пенсионерка сообщила о том, что 22 сентября около 12 часов 30 минут в магазине неизвестный похитил у нее кошелек, в котором находились пять тысяч рублей и банковская карта.
Вчера днем, 24 сентября около 14 часов 10 минут возле дома 79 по Северному проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 63-летнего пенсионера.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.1 УК РФ (кража).

Источник: ГУ МВД
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