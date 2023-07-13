В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге мотоцикла

Накануне поздним вечером около 22 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 37-летнего местного жителя о том, что возле дома 12 в деревне Нурма знакомый поджигает принадлежащий ему мотоцикл.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 12 июля 2023 года около 22 часов 25 минут в ходе словесного конфликта 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог принадлежащего заявителю мотоцикла «ИЖ-Юпитер».

В результате возгорания транспортное средство выгорело полностью, пострадавших нет.

Там же, на месте происшествия, полицейские задержали и самого подозреваемого в поджоге.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.