В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля

Вчера вечером около 16 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от очевидца о том, что возле магазина в поселке Лужки мужчина разбил стекло автомобиля «ВАЗ-2104» и совершил поджог сиденья.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские «по горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержали 39-летнего мужчину. Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательств и установления обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.