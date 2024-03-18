В Петербурге задержали пиромана, который поджог дом родственников в Ольгино

Накануне утром, 17 марта 2024 года около 10 часов 40 минут к полицейским Приморского района Петербурга от петербурженки поступило сообщение о пожаре в частном доме на Полевой улице в поселке Ольгино. Женщина также рассказала сотруднкиам полиции, что, возможно, поджог дома совершил родственник.

Частный деревянный двухэтажный дом выгорел полностью.

Около 13 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 1 корпус 1 по улице 1-я Конная Лахта, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 36-летнего петербуржца, жителя сгоревшего дома, ранее неоднократно судимого, который ранее на фоне неприязненных отношений с родственниками, неоднократно высказывал мысли о поджоге.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.