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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пиромана, который поджог дом родственников в Ольгино

В Петербурге задержали пиромана, который поджог дом родственников в Ольгино

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе Петербурга задержали жителя Ольгино, подозреваемого в поджоге частного дома родственников

Накануне утром, 17 марта 2024 года около 10 часов 40 минут к полицейским Приморского района Петербурга от петербурженки поступило сообщение о пожаре в частном доме на Полевой улице в поселке Ольгино. Женщина также рассказала сотруднкиам полиции, что, возможно, поджог дома совершил родственник.
Частный деревянный двухэтажный дом выгорел полностью.
Около 13 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 1 корпус 1 по улице 1-я Конная Лахта, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 36-летнего петербуржца, жителя сгоревшего дома, ранее неоднократно судимого, который ранее на фоне неприязненных отношений с родственниками, неоднократно высказывал мысли о поджоге.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район пожар поджог
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