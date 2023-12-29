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Питерец.ру » Происшествия » На Ленинском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девочку

На Ленинском проспекте иномарка сбила 15-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП на Ленинском проспекте с пострадавшей школьницей

Накануне вечером, 28 декабря 2023 года около 18 часов 15 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 79 по Ленинскому проспекту.
Установлено, что 38-летний водитель автомобиля "Fav", двигаясь по Ленинскому проспекту от Брестского бульвара в сторону проспекта Кузнецова, совершил наезд на 15-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьницу госпитализировали c травмами средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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