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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика

В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетним в Невском районе

Накануне вечером, 27 февраля 2024 года около 16 часов 30 минут возле дома 22 по Дальневосточному проспекту, в Невском районе Петербурга 36-летняя женщина управляя автомобилем «Ниссан Кашкай» совершила наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть без сопровождения родителей по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход дети
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