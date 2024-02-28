В Невском районе женщина на иномарке сбила 8-летнего мальчика

Накануне вечером, 27 февраля 2024 года около 16 часов 30 минут возле дома 22 по Дальневосточному проспекту, в Невском районе Петербурга 36-летняя женщина управляя автомобилем «Ниссан Кашкай» совершила наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть без сопровождения родителей по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.