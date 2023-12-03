В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку

Накануне днем, 2 декабря 2023 года около 13 часов 35 минут возле дома 29 по Суздальскому проспекту 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Малибу» и двигаясь по боковому проезду, совершила наезд на 5-летнюю девочку, переходившую в сопровождении родителей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.