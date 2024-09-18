На Южном шоссе водитель «ВАЗ 2107» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево

Накануне ранним утром, 17 сентября 2024 года около 04 часов 55 минут к полицейским поступила информация о ДТП на 4-ом километре Южного шоссе, во Всеволожском района Ленинградской области.

Прибывшие на месте происшествия сотрудники ГАИ установили, что 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», двигаясь по Южному шоссе от города Всеволожск в сторону железнодорожной станции «Кирпичный завод» не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на дерево.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В автомобиле находились также двое пассажиров, оба получили травмы и были госпитализированы.

21-летний молодой человек – в тяжелом состоянии, 22–летний – в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.