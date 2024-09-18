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Питерец.ру » Происшествия » На Южном шоссе водитель «ВАЗ 2107» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево

На Южном шоссе водитель «ВАЗ 2107» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП на Южном шоссе с участием отечественного автомобиля

Накануне ранним утром, 17 сентября 2024 года около 04 часов 55  минут к полицейским поступила информация о ДТП на 4-ом километре Южного шоссе, во Всеволожском района Ленинградской области.
Прибывшие на месте происшествия сотрудники ГАИ установили, что 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», двигаясь по Южному шоссе от города Всеволожск в сторону железнодорожной станции «Кирпичный завод» не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на дерево.
В результате дорожного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
В автомобиле находились также двое пассажиров, оба получили травмы и были госпитализированы.
21-летний молодой человек – в тяжелом состоянии, 22–летний – в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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